Jovem que teve mão decepada pelo ex em Anápolis recebe alta: “foco na recuperação e em uma prótese”

Em entrevista ao Portal 6, mãe solo disse que está muito feliz em poder voltar para casa e para os filhos

Davi Galvão - 27 de novembro de 2024

Railma segue internada. (Foto: Reprodução/Razões para Acreditar)

Após mais de um mês internada, Railma Lisboa da Silva, anapolina de 26 anos, recebeu alta nesta terça-feira (26). A jovem foi atacada e teve a mão decepada pelo ex-companheiro, após sofrer um violento ataque no dia 24 de outubro, sendo encaminhada e ficou na UTI do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Em entrevista ao Portal 6, Railma contou que, apesar de todas as dificuldades, está muito feliz em poder voltar para casa e para os filhos, Marcos e Benjamin.

“Foi muito complicado para mim, mas quem mais sofreu foram meus filhos. Eles ligavam, chorando, pedindo para eu voltar para casa, doía o coração. Ontem, quando finalmente voltei, foi só alegria”, contou.

Apesar disso, o caminho à frente da jovem ainda apresenta bastantes desafios. A mãe solo, que costumava trabalhar em dois empregos, não mais consegue desempenhar as atividades laborais e, por enquanto, segue preocupada com a renda da família.

Com relação ao ex-companheiro, responsável pelas agressões, Railma disse que quer apenas que a Justiça seja feita.

“Que ele pague pelo que tem de pagar. Nenhuma mulher, nenhuma mãe, nenhuma namorada tem de passar pelo que eu passei”, disse.

Recuperação

Além da mão decepada, Railma contou que teve diversas lesões no outro braço, com nervos e ligações sendo completamente rompidos e que, mesmo após cirurgia, ainda apresentam sequelas.

“Meu foco é a recuperação, conseguir uma prótese. A outra mão não vai voltar 100% o que era antes, mas não posso desistir. Meus filhos ainda precisam de mim”, afirmou, determinada.

Porém, enquanto não consegue voltar 100% a ativa, ela e os familiares deram início a uma vaquinha para poderem custear o tratamento médico, bem como auxiliar nos custos mensais.

Interessados podem contribuir por meio de uma arrecadação no site Voaa, no qual podem ser feitas doações de quaisquer valores.

No entanto, a família da jovem também disponibilizou o Pix [email protected], no nome de Renata Silva Lisboa, irmã da vítima. Mais dúvidas ou doações podem ser esclarecidas diretamente com a familiar pelo telefone (62) 98158-8136.