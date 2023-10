Motorista de aplicativo diz o que acontece quando casais fazem o banco de trás de motel

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou após relatar como é a experiência dos profissionais da área ao transportarem passageiros nos finais de festas.

O que mais chamou a atenção foram os tipos de coisas que podia acontecer nos bancos traseiros do veículo e ele nem imaginava.

Paulo Melo trabalha com as plataformas de corridas há bastante tempo e costuma compartilhar as vivências no Instagram. Desta vez, ele apareceu falando sobre a vez que pegou um casal hétero, na madrugada.

A dupla dinâmica decidiu usar o banco de trás como motel e o profissional confessou ter ficado com inveja. “Entraram no carro num fogo, que pensei ‘ei, não sou bombeiro não’ e a corrida deles era longa até chegar na casa deles. Aí eles começaram a beijar, sabe?”, disse.

“À noite, escuro, pelo retrovisor não dá para ver tudo o que está acontecendo aqui atrás não. Aí eu peguei e dei uma viradinha [para trás] e ela estava (neste momento, Paulo fez movimentos com a mão indicando o ato obsceno que a passageira estava realizando com o namorado)”, relembrou.

“Pensei: ‘credo menina, cadê o respeito?’, mas não fiz nada. Eu era idiota, tinha aquele trem lá de cinco estrelas e eu achava que eles iam me dar menos estrelas, ai eu fiquei caladinho. Deixei eles lá fazendo os ‘trens deles'”, explicou o motorista.

“Credo gente, que inveja”, brincou Paulo e concluiu falando que ‘se estiver bêbado, não vá de Uber’, já que passageiros alcoolizados não têm senso.

Confira o vídeo!