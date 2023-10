Quando a Uber foi lançada, existiam coisas que os motoristas de transporte de passageiros por aplicativo faziam e hoje em dia poucas pessoas ainda lembram como era.

Quando a primeira plataforma de transportes de passageiros foi inaugurada lá em 2009, era uma novidade revolucionária para muita gente.

Os usuários podiam solicitar carros luxuosos por meio de um aplicativo ali na palma da mão mesmo, através do celular e se deslocar de qualquer ponto da cidade tudo em um toque de tela.

No início, havia menos motoristas e carros disponíveis, resultando em tempos de espera mais longos. O preço era competitivo e a aceitação variava em diferentes cidades.

O serviço cresceu muito desde então, transformando o transporte urbano em muitas partes do mundo.

Pensando nisso, separamos para você 6 coisas que os motoristas de aplicativo faziam e poucas pessoas ainda lembram

1. Pagamento Apenas por Cartão de Crédito

Inicialmente, o Uber aceitava apenas pagamento via cartão de crédito, o que podia ser uma limitação para algumas pessoas que preferiam pagar em dinheiro. E olha que o Pix ainda nem cogitava existir.

2. Ofereciam Balinhas e Água

No início do Uber e de outros serviços de aplicativo, era comum que os motoristas oferecessem balas, água ou até mesmo guloseimas aos passageiros como um toque extra de hospitalidade.

3. Sem Tantas Opções de Categorias de Serviços

No lançamento do serviço, oferecia-se, principalmente, o serviço “UberBLACK”, que eram viagens feitas em carros de luxo. Com o tempo, expandiu para incluir opções mais acessíveis, como o “UberX.”

4. Preços Mais Baixos

Os preços eram, muitas vezes, mais baixos no início, como uma estratégia para atrair clientes. À medida que o serviço se popularizou mais e foi crescendo, os valores foram se ajustando.

5. Motoristas Andavam de Terno e Abriam a Porta

Sim, nos primórdios do lançamento da plataforma de transportes de passageiros, os condutores abriam a porta para os usuários entrarem e até trajavam ternos pretos luxuosos para atender bem e mostrar bom atendimento.

6. Não Exigiam Classificações Altas

Nos estágios iniciais, motoristas não estavam tão preocupados com as classificações dos passageiros como é atualmente, e muitas viagens terminavam sem a troca de classificações.

