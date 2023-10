Empresário goiano vítima de acidente em SP deixa esposa e três filhos pequenos

O empresário goiano, Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos, não resistiu após ser vítima de um acidente de paraquedas em Boituva, em São Paulo (SP), e deixou uma esposa e três filhos pequenos.

A fatalidade aconteceu na última quarta-feira (11) no momento em que o profissional se preparava para fazer um pouso durante a atividade radical.

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado até um hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Além de empresário no mercado imobiliário, o profissional também era um autodeclarado amante de esportes e, inclusive, compartilhava algumas das aventuras nas redes sociais.

Na biografia do Instagram do profissional, por exemplo, há a frase “life’s too short so live it to the fullest”, que significa “a vida é muito curta, então viva ao máximo”.

Muito além dos paraquedas, ele também praticava outras modalidades radicais como Skydiver, Snowboard, kitesurf, Wakeboard e Mountain Bike.