Morte de comerciante que sofreu descarga elétrica comove Anápolis

A morte Demir Antunes de Silveira, de 57 anos, comoveu Anápolis. O comerciante, que perdeu a vida na quarta-feira (11) após sofrer uma descarga elétrica, foi sepultado nesta quinta (12) sob forte comoção.

Demir era proprietário de um estabelecimento localizado na esquina da Avenida Paraguai com a Avenida Progresso, no Jardim América. “Galpão do Meio nunca será o mesmo”, lamentou uma cliente.

Nas redes sociais, foram várias homenagens ao comerciante. “Grande amigo e companheiro que jamais será esquecido”, escreveu uma usuária.

“Homem do coração bondoso, não media esforços para o bem estar do outro”, completou outro, desejando forças à família.

Filho de Demir, Johnny Silveira também publicou uma homenagem. “Meu pai, minha vida, meu herói. Já não está mais entre nós, mas sei que lá de cima sua luz para sempre brilhará”.