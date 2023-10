Comerciante de Anápolis sofre descarga elétrica, cai de escada e morre ao bater a cabeça

Um comerciante, de 57 anos, acabou perdendo a vida após sofrer uma descarga elétrica fatal, na tarde desta quarta-feira (11), em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 17h15, no estabelecimento onde ele era proprietário, localizado na esquina da Avenida Paraguai com a Avenida Progresso, no Jardim América.

A vítima tinha encerrado as atividades no comércio pouco antes, por volta das 16h30, para resolver um problema elétrico no portão do local e subiu em uma escada.

Passados alguns minutos, no entanto, o homem acabou sofrendo uma descarga elétrica e caiu ao chão, batendo a cabeça e ficando desacordado.

A esposa dele, que estava no interior do estabelecimento na hora, saiu correndo para tentar acudi-lo. Ao ver que ele não respondia, a mulher foi à rua, gritar por socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima caída. No entanto, o comerciante faleceu ainda no local.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.