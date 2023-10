A frase dita em palestra da Universidade de Stanford que vai te ajudar a ser melhor nas conversas

Saber se comunicar é uma habilidade fundamental na vida pessoal e profissional de qualquer ser humano hoje em dia.

Essa habilidade envolve a capacidade de expressar pensamentos, ideias, sentimentos, de forma clara e eficaz, seja por meio da fala, da escrita ou da linguagem corporal.

Uma boa comunicação requer ouvir atentamente, adaptar sua mensagem ao público-alvo e manter empatia com o próximo.

Além do mais, ter esse tipo de boa conexão ajuda a evitar mal-entendidos, construir relacionamentos sólidos, resolver conflitos e alcançar objetivos.

É uma habilidade que pode ser aprimorada ao longo da vida e é essencial para o sucesso e a colaboração em diversos contextos.

E isso é o que o palestrante da Universidade Stanford, colunista do CNBC Make It e especialista no assunto, Matt Abrahams, reforça para que as pessoas tenham uma boa reputação pessoal e demonstrem cordialidade com o próximo.

Ele conta, em suas palestras, que há uma frase simples que aprendeu com a sogra que pode ajudar muito na boa comunicação pessoal que é: “CONTE-ME MAIS”.

Matt Abrahams é um renomado especialista em comunicação e apresentações. A expressão “conte-me mais” é uma ferramenta poderosa que ele frequentemente menciona em suas palestras e treinamentos.

As três palavras demonstram interesse genuíno na perspectiva da fala de outra pessoa, incentivando-a a compartilhar mais informações sobre o assunto que está reportando a alguém.

“Conte-me mais” não apenas aprofunda a conversa, mas também cria um ambiente de comunicação aberto e empático.

Essa simples frase pode ajudar a construir relacionamentos mais sólidos e a melhorar a compreensão mútua, tornando-a uma dica valiosa para melhorar a comunicação interpessoal.

Segundo Abrahams, esse termo é uma espécie de resposta de apoio que dá amparo à pessoa que está falando.

“Muitos cometem o erro de tratar as histórias de outras pessoas como aberturas para falarem sobre si mesmas. Mas, se você fizer isso com frequência, perderá a oportunidade de aprender mais”, diz o colunista.

Para fazer com que a pessoa se simpatize ainda mais com você e a como continuar uma conversa, ele sugere usar frases como: “Qual parte disso mais te animou?”, “Uau, o que aconteceu depois?” e “Como você se sentiu quando isso aconteceu?”