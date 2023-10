Goiânia terá 9 salas no último dia da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado (14); veja onde

O último dia de encerramento da Campanha Nacional de Multivacinação, que ocorrerá no próximo sábado (14), disponibilizará nove pontos de vacinação em diferentes regiões de Goiânia.

A ação faz parte de uma parceria da Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que teve início em 30 de setembro, e acontecerá das 08h às 17h.

Durante a data, estarão abertas as unidades: Cais Vila Nova, Ciams Urias Magalhães, Ciams DR Domingos Viggiano, Centro Municipal de Vacinação (CMV), USF São Francisco, USF Boa Vista, CS Dr Afonso Honorato da Silva, CS José Egídio Martins e 3ª Edição Viver Cidade.

No caso da 3ª Edição Viver Cidade, localizada no Residencial Jardim do Cerrado 3, a vacinação acontecerá das 08h às 13h.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, até o momento, 33.246 doses de vacinas variadas foram aplicadas, sendo a maior parte da procura pelo imunizante HPV Quadrivalente – responsável por oferecer proteção contra infecções persistentes e lesões pré-cancerígenas ligadas ao papilomavírus humano (HPV).

O principal público-alvo da campanha é destinado a crianças e adolescentes com idades de até 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Goiânia, Yves Mauro Ternes, a vacina contra Febre Amarela aparece em segundo lugar como a mais aplicada, com 2.822. Logo atrás, está a da Covid-19 com 2.738 cidadãos vacinados.

“Esse resultado se deve principalmente às campanhas que Goiânia tem promovido, inclusive junto às escolas, para melhorar as coberturas. Com isso, vamos aumentar a proteção e controle de várias doenças, como o câncer causado pelo HPV”, explica.