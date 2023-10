Quem tem uma moeda de 25 centavos como essa pode ter direito a até R$ 30 mil

Você já pensou se pudesse pegar uma moeda de 25 centavos e conseguir transformar em uma quantia de R$ 30 mil e gastar como quiser?

Isso pode acontecer tranquilamente na sua vida, basta apenas você ter a sorte de encontrar uma moeda rara, com uma característica incomum das demais.

O perfil no TikTok ‘RNF Coleções’ exibiu um modelo raríssimo e único de moeda de 25 centavos, bem difícil de encontrar.

Segundo o vídeo, esse formato é muito incomum e considerado uma bifacial, ou seja, uma fabricação que possui os dois lados iguais e ausência de data.

O item de colecionador exibido era de um artefato que mostrava apenas a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca.

De acordo com publicação do catálogo de moedas brasileiras, constam no registro apenas duas unidades conhecidas que apresentam o erro de fábrica.

Quem tiver uma ou as duas preciosidades no bolso, pode levar para casa o montante de R$ 60.000. Se tiver certificação, a grana pode subir mais ainda.

A publicação deu o que falar na internet e bombou de visualizações, além de 3.712 curtidas e 485 compartilhamentos, até o fechamento desta matéria.

Confira o vídeo completo: