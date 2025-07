Descubra quantas horas de sono é ideal para garantir a saúde e bem-estar

O que a ciência diz sobre esse momento tão importante do nosso dia?

Magno Oliver - 02 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ivan Oboleninov)

Quando o assunto é sono, uma questão que sempre ronda as pessoas é: quantas horas por dia você dorme? Como é a sua rotina de sono atualmente?

É muito comum as pessoas, em tempos modernos de novas tecnologias e rotina agitada, se perguntarem quantas horas por dia precisam dormir. A qualidade do sono de um ser humano implica bastante na saúde e, principalmente, no bem-estar.

Estudos apontam que a quantidade de sono necessária para um ser humano nos dias atuais vai levar em conta alguns fatores e avaliar a questão idade, saúde física e mental.

Descubra quantas horas de sono é ideal para garantir a saúde e bem-estar

A ciência explica que os extremos no descanso noturno causam danos à saúde, e que a busca de um equilíbrio satisfatório é o mais indicado.

A literatura médica narra que dormir poucas horas por dia prejudica o sistema imunológico, a memória e até o humor. Enquanto que exagerar no tempo de descanso também causa prejuízos para o sistema nervoso e a saúde do corpo.

Os médicos atentam para que as pessoas entendam as faixas ideais de sono para cada faixa etária, pois o organismo humano passa por diferentes exigências do nascimento à velhice.

Assim, muitas variações na qualidade do sono se devem ao desenvolvimento físico e cerebral do ser humano. Isso porque o sono é essencial para o crescimento, nas fases iniciais da vida, e também na consolidação da memória.

Em diretriz publicada em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu algumas recomendações a respeito. De acordo com a OMS, bebês com idade entre 0 e 3 meses devem ter de 14 a 17 horas de sono de boa qualidade por dia, incluindo os cochilos. Já aqueles entre 4 e 11 meses de idade precisam dormir de 12 a 16 horas.

O número é menor para indivíduos de 1 a 2 anos de idade. Eles devem descansar de 11 a 14 horas por dia. A OMS enfatiza também a importância de estabelecer horários regulares para dormir e acordar. Por outro lado, crianças de 3 e 4 anos de idade devem ter entre 10 e 13 horas de sono.

E para os jovens e demais adultos?

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) acrescentam que as crianças em idade escolar (6 a 12 anos) precisam de 9 a 12 horas de sono a cada noite e adolescentes (13 a 18 anos) precisam de 8 a 10 horas.

Adultos de 18 a 60 anos devem ter 7 ou mais horas de descanso por noite; indivíduos de 61 a 64 anos, entre 7 e 9 horas; e pessoas com mais de 65 anos de idade, cerca de 7 ou 8 horas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!