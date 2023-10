Conheça país europeu que tem passeios inacreditáveis e brasileiros entram sem visto por 90 dias

No sul da Europa, há um país que se destaca pela qualidade de vida que proporciona. Seja por causa do transporte público, alto índice de segurança, culinária ou soneca pós almoço, a Espanha tem conquistado cada vez mais brasileiros.

No país, visitantes do Brasil podem conhecer tudo que a Espanha tem para oferecer, sem visto, pelo prazo de 90 dias. Basta ter um passaporte com validade de pelo menos seis meses a partir da entrada.

Assim, o que chama tanta atenção no local é o estilo de vida dos moradores. De acordo com o Global Peace Index 2022, a Espanha é considerado a 29ª nação mais pacífica do mundo. O transporte público também é uma referência, visto que é rápido e eficiente, o que faz com que o turista possa conhecer as inúmeras belezas sem muitos contratempos.

Barcelona é uma das cidades mais visitadas do país, lar de diversos pontos turísticos, como o Parque Guell, projetado pelo arquiteto renomado Antoni Guadí. São 20 hectares de área com construções e esculturas cobertas por mosaicos, além de mirantes que conferem vistas privilegiadas.

Outros monumentos imperdíveis são a Sagrada Família, a Casa Bartlló e la Pedrera, também localizados no município.

Além disso, a aproximadamente 8 horas de Barcelona, é possível conhecer a comunidade autônoma de Andaluzia. O local tem como capital Sevilha e é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo, o que garante belas paisagens.

A região possui uma série de castelos e mesquitas que demonstram a mescla das culturas moura, árabe, católica, barroca e gótica.

Já quem busca praias com águas cristalinas pode conferir Menorca, ilha cada vez mais procurada em vez de Ibiza. A costa sul possui baías com areia branca e água turquesa, enquanto o norte tem faixas rochosas e mar azul profundo.

Culinária

A comida espanhola está entre as mais conhecidas do mundo, repleta de sabores e cores. Alguns pratos típicos são paella (arroz com frutos do mar), cocido madrileño (cozido com linguiça, batatas e legumes) e gazpacho (sopa fria de tomate).