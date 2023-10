Esses são os cursos mais concorridos da UEG nos últimos quatro anos

Sonho de diversas pessoas, o ensino superior é uma das melhores portas de entrada para conseguir oportunidades no mercado de trabalho. Dentro dessa realidade, diversos goianos almejam a chance de ingressar na Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Além de terem de se preparar bastante, com características como estudo, o psicológico e experiência de prova em dia, os vestibulandos também devem estar atentos às concorrências dos cursos mais badalados, a fim de melhor avaliarem as opções disponíveis.

Diante disso, o Portal 6 realizou um levantamento com o maior percentual de candidatos por vagas dos últimos quatro anos na unidade.

No vestibular de 2019/2, os dois cursos mais concorridos foram os de Direito, no período matutino em Uruaçu e Aparecida de Goiânia, com 11,55 e 9,9 candidatos por vaga, respectivamente. Em sequência, apareceu Medicina Veterinária, em período integral, em São Luís dos Montes Belos, com 9,17 inscritos por vaga.

Já em 2020, Medicina foi o curso mais concorrido, com 193,83 candidatos por vaga. Em seguida, estão Medicina Veterinária, com 24,87 inscritos por vaga e Psicologia, com 20,65 concorrentes por vaga.

No ano seguinte, Medicina Veterinária em São Luís de Montes Belos liderou a lista, com 14,90 candidatos por vaga, sendo seguida por Fisioterapia, na capital, com 13,73 concorrentes por posição. Em terceiro lugar, ficou o curso de Farmácia, em Anápolis, com 7,97 inscritos por oportunidade.

Em 2022, o pódio ficou dividido entre Fisioterapia em Goiânia, com 13,23 candidatos por vaga, Medicina Veterinária em São Luís de Montes Belos, com 10,8 concorrentes por posição, e Farmácia em Anápolis, com 6,63 inscritos por posição.