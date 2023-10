Mulher que doou roupinhas usadas para amiga grávida pede de volta e motivo divide opiniões

Um desabafo pedindo ajuda a outras mamães de família deu o que falar entre usuários e viralizou na internet.

Uma mãe resolveu postar em um fórum de conselhos na internet que precisava de opiniões alheias a respeito de uma situação que passou.

Ela perguntou se estaria sendo ‘irracional’ por pegar de volta as roupas de segunda mão que doou de presente a uma amiga depois que a mulher perdeu seu bebê com seis meses de gravidez.

Na publicação em desabafo, o texto dizia: “Uma amiga muito próxima perdeu seu bebê, grávida de seis meses, há alguns anos. Eu tinha dado a ela muitas roupas de recém-nascido para o nascimento de seu bebê”.

De acordo com depoimento da doadora, depois do ocorrido, nunca mais se falou sobre o enxoval dado à ex-mamãe em luto. “Não mencionei o assunto das roupas porque não queria causar-lhe nenhuma dor extra”, relatou a autora da postagem.

Alguns dias se passaram e ela descobriu que as peças foram guardadas na casa de um parente da amiga por conta do momento difícil que se passava.

No entanto, a história teve uma reviravolta logo em seguida. “Na semana passada, ela me ligou para dizer que havia combinado dar todas as roupas para uma garota aleatória que ela conheceu em uma aula de educação física”, contou.

Então a mãe pediu para examinar algumas das roupas antes de serem doadas, pois haviam algumas ‘peças especiais’ que ela preferiria não entregar a uma pessoa estranha.

A situação acabou se complicando porque o pedido de devolução não agradou nadinha e a amiga ficou com muita raiva da solicitação.

Na postagem, ela relata que acreditava não ter feito nada de errado e concluiu e ainda frisou que ficou muito chateada, uma vez que não foi consultada se estaria tudo bem em doar as roupas.

O caso viralizou e dividiu muitas opiniões. Algumas pessoas não acreditaram na atitude de entregar para terceiros o enxoval, enquanto que outras ficaram do lado da autora da postagem por querer de volta algo que não ia ter utilidade para a pessoa que recebeu.