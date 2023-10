Mulher que ganhou R$ 13 milhões na loteria perde o pai e não consegue esquecer o que ele disse antes de partir

Uma mulher viralizou após contar como foi perder o pai e ganhar milhões na loteria depois de ter uma das últimas conversas com o familiar. O caso emocionou a internet.

Libby Elliot é britânica e contou ao The Sun que Tony Elliot, o genitor, estava muito doente no hospital. Em uma visita à enfermaria, o idoso entregou algumas libras à filha, para que ela entregasse aos filhos e comprasse algo superficial.

“Por capricho, usei £ 2 para comprar um Lucky Dip no caminho para casa”, explicou. E foi exatamente com o pequeno investimento que ela conseguiu virar a sorte para si e ser contemplada com £ 2.169.664 (aproximadamente R$ 13,3 milhões).

Depois de se tornar milionária, o pai não resistiu à doença e faleceu logo em seguida. Por essa razão, todas as vezes que se lembra do motivo de ter ganhado tanto dinheiro, ainda chora.

Apesar disso, Libby vive muito bem. “Agora que meus quatro filhos saíram de casa, estou viajando pelo mundo em viagens dos sonhos, de Jerusalém à Rota 66 até Buenos Aires. Além disso, perdi 11kg desde a vitória do prêmio e estou mais em forma do que nunca”, disse.

“Eu roía as unhas antes de ganhar na loteria, mas agora tenho lindas unhas brilhantes e adoro minhas manicures regulares”, acrescentou.

Os internautas ficaram emocionados com a história. “O pai teve a última missão em vida completada e descansou depois. Imagino a dor”, disse uma pessoa.