6 nomes verdadeiros de famosos que a maioria das pessoas não faziam ideia

Existem alguns nomes verdadeiros de famosos que a maioria das pessoas não faziam ideia que existiam e eles são usados comumente por aí.

A antiga e comum prática de pessoas famosas usarem nomes artísticos não é nova como muitos pensam e tem raízes para lá de profundas na história da arte.

No início do cinema, por exemplo, muitos atores adotavam nomes artísticos para criar personas atraentes para chamar a atenção do público.

Hoje em dia, essa tradição continua em diversas áreas do entretenimento, como música, cinema, televisão e até mesmo nas redes sociais, onde os nomes de usuário muitas vezes funcionam como nomes artísticos online.

Muitos artistas possuem nomes verdadeiros que muita gente não imagina que são diferentes dos nomes de nascimento em seus documentos. Separamos alguns para você:

1. Cantor Bruno Mars – Peter Gene Hernandez

Isso mesmo que você leu no título. O cantor, compositor, dançarino e produtor musical Bruno Mars é sucesso nas plataformas digitais e o seu nome de nascimento é Peter Gene Hernandez.

2. Dupla Hugo e Guilherme – Spártaco Luiz Neves Vezzani e Matheus Neves

Spártaco Luiz Neves Vezzani, o Hugo. E Matheus Neves, o Guilherme. Formam a dupla sertaneja mais querida do momento no Brasil Hugo e Guilherme. O primeiro é nascido em Morrinhos, Goiás. O segundo, Guilherme, nascido em Goiânia.

3. Lady Gaga – Stefani Joanne Angelina Germanotta

Stefani Joanne Angelina Germanotta é o nome de nascimento da famosa cantora, atriz, compositora, produtora musical e empresária estadunidense Lady Gaga, a queridinha do Pop.

4. Lana Del Rey – Elizabeth Woolridge Grant

A cantora, poetisa e atriz Lana Del Rey adotou seu nome artístico, mas seu nome verdadeiro é Elizabeth Woolridge Grant.

5. Vin Diesel – Mark Sinclair Vincent

O nome artístico do famoso personagem de Velozes e Furiosos é Vin Diesel, mas o de nascimento do ator, roteirista e produtor de cinema norte-americano é Mark Sinclair Vincent.

6. Elton John – Reginald Kenneth Dwight

Nos shows e apresentações, ele se autoproclama Elton John. Mas antes da fama seu nome familiar era Reginald Kenneth Dwight. Até que ele alterou oficialmente, em maio de 1972, para Elton John por não gostar do nome antigo.

