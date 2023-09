Existem certos nomes compostos que parecem que nasceram para ficar juntos, já reparou?

Acontece que a combinação é tão boa que rola um match não só com a sonoridade, mas também com os significados também.

É por isso que hoje trouxemos uma lista com alguns deles.

6 nomes compostos que dão um charme a mais às pessoas que têm eles:

1. Maria Carolina

Começando nossa lista, aqui temos uma combinação formada por dois nomes distintos, Maria e Carolina.

Sendo Maria do hebrioc Myriam, que quer dizer “senhora soberana”, e Carolina do germânico Karl, karal, kerl, que significa ““mulher do povo”.

Juntas, Maria Carolina representa “senhora soberana do povo”, “vidente do povo” ou “mulher pura do povo”.

2. Ana Luiza

Seguindo nossa lista, Ana Luiza é um nome composto formado pela união do nome hebraico Ana e do germânico Luísa.

Juntas, as duas palavras querem dizer “guerreira famosa e cheia de graça” ou “graciosa guerreira”. Um charme, né?

3. Helena Vitória

Aqui temos um baita nome charmoso e só melhora com o significado.

Helena Vitória ou Helena Victoria significado “vitória reluzente”, “vitoriosa e resplandecente”, “vencedora reluzente”.

4. João Gabriel

Dando início aos nomes compostos masculinos, João Gabriel é formado pela junção de dois nomes de origem hebraica. Assim, João, do original Iohanan e Gabriel, Gavri’el.

Juntos eles significam “homem de Deus forte e cheio de graça” ou “fortaleza de Deus cheia de graça”

5. Davi Luiz

Davi Luiz é a junção de dois nomes lindos e significa “Amado Guerreiro Glorioso”.

Davi tem origem hebraica e significa “amado”, “querido” ou “predileto”. Já Luiz deriva do nome germânico Ludwig, e quer dizer “famoso, glorioso”.

6. Luiz Felipe

Por fim, aqui temos Luiz é uma variante do nome Luís, formado pela união das palavras hlud, que quer dizer “glória”, e wig, que significa “guerreiro”. Já Felipe veio a partir do grego Phílippos e quer dizer “amigo do cavalo”.

Juntos, esse nome composto significa “guerreiro glorioso que é amigo dos cavalos”.

