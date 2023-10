Funcionária morre após sofrer queimaduras durante explosão em restaurante de Goiânia

Uma funcionária, de apenas 19 anos, morreu, neste domingo (15), após sofrer graves queimaduras durante uma explosão em um restaurante de comida oriental localizado no Carrefour, em Goiânia.

A tragédia aconteceu no último dia 1º de outubro quando a jovem, que havia iniciado no estabelecimento como atendente há apenas uma semana, foi acender uma chama onde as comidas ficavam em banho maria para serem servidas ao público geral.

Mesmo sob o aviso da cozinheira responsável pela ala sobre um forte cheiro de gás no local, um dos proprietários teria pedido para que a vítima ligasse o fogão – momento em que houve a explosão.

A funcionária teve diversas queimaduras, de primeiro e segundo grau e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital de Queimaduras.

Logo em seguida, a jovem foi encaminhada até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde ficou hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou pelo processo de desbridamento – remoção de tecidos desvitalizados para preparar o leito para cobertura.

Apesar do atendimento, ela acabou evoluindo para um quadro de hipercalemia – excesso de potássio no sangue – e insuficiência renal e não resistiu.