Mulher ou a mãe? Consultora de etiqueta revela quem deve ir no banco da frente do carro

Uma consultora de etiqueta viralizou com um vídeo explicando quem deve ir na frente: a esposa ou sogra. Os internautas ficaram divididos nos comentários.

Romaly Rodrigues de Carvalho trabalha dando dicas na internet há muito tempo. Neste conteúdo, em específico, ela explicou que há uma regra para seguir a classe.

“A questão é simples assim: se você for a mulher, a esposa, você vai no banco da frente ao lado do seu marido. Mas se você for a noiva, você vai no banco de trás e a sogra vem aqui na frente com o filho”, explicou a profissional.

“Uma mulher elegante tem mais privilégios, ganha mais e é mais influente”, concluiu na legenda da publicação.

Nos comentários, as mulheres comentaram bastante. Houve algumas que discordaram totalmente de Romaly, enquanto outras concordaram. “Dependendo da sogra, ela nem vai no carro”, brincou uma.

“Eu sempre ofereço a minha sogra que sente no banco da frente, eu não me importo com o lugar que ocupo no carro, me importo com o lugar que ocupo na vida, no coração e na história do meu marido. O resto é pura ignorância, de gente atrasada“, disse outra.

