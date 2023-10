Depois de um intenso eclipse solar anular, muitas energias conturbadas e confusão, haverá um pouco de paz e felicidade para alguns signos que vão encontrar a pessoa que estão esperando há muito tempo. Confie na previsão!

Aquele velho ditado “depois da tempestade, vem a calmaria” nunca foi tão bem aplicado. Os nativos listados poderão sentir uma grande onda de amor nos próximos dias.

Se você está solteiro já há algum tempo e aguarda por novas oportunidades românticas, não perca a fé que o seu tempo está chegando! Confira de quais signos estamos falando logo abaixo!

3 signos que vão encontrar a pessoa que estão esperando há muito tempo:

1. Câncer

Os cancerianos que se preparem para essa guinada romântica, pois será realmente surpreendente. Alguém aparecerá, desta vez com intenções seguras de ficar e fazer a história dar certo.

Só não dá para atrapalhar tudo por conta dos traumas passados. Esfriem bem a cabeça, joguem as bagagens do passado no porão e se permitam viver o novo capítulo que o destino tem reservado.

2. Escorpião

Os escorpianos também sentirão a magia do amor chegando intensamente. Principalmente após o dia 23 deste mês, quando o Sol entra na casa de escorpião. A boa sorte estará ao lado desses nativos.

Observem com cuidado cada detalhe para não acabarem pulando algumas etapas. Vocês terão tempo de sobra para ficar juntos e curtir cada momento. Não é preciso medo, nem pressa.

Apenas se permitam viver tudo de melhor que há por vir.

3. Capricórnio

Por fim, a relação sólida e fiel que o capricorniano tanto sonha chegará em breve. Essa pessoa virá para somar muito, ajudar a construir um futuro estável e confortável, do jeitinho que esse nativo tanto idealiza.

Vocês terão tanto em comum que poderá ser até espantoso no início. Mas não se preocupem. Está tudo bem tirar a sorte grande uma vez e ser feliz no amor também! Vocês realmente merecem isso!

