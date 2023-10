Bebê de 1 ano que caiu em panela com soda cáustica recebe alta da UTI

A pequena Sofia Manuele, de apenas 01 ano, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) nesta segunda-feira (16).

Ela havia se acidentado em Jataí, após cair em uma panela com soda cáustica e sofrer queimaduras severas no corpo e até mesmo nas vias aéreas, precisando ser levada às pressas de avião até Goiânia.

Inicialmente, a bebê foi atendida no Hospital Estadual de Jataí (HEJA), mas teve que ser transferida para a capital, onde recebeu atendimento especializado. No total, a pequena passou 14 dias na UTI.

Mesmo com a alta médica, ela segue continua internada no HUGOL, sob observação até que se recupere e possa retornar para o município natal.

Relembre

No dia 1º de outubro, Sofia caiu dentro de uma panela na qual estava sendo feito sabão com soda cáustica, sofrendo severas queimaduras e até ingerindo o composto tóxico.

O caso recebeu o acompanhamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e do Serviço de Resgate Aeromédico do Corpo de Bombeiros. Juntas, as equipes mobilizaram uma força-tarefa para manter a estabilidade do quadro de saúde da criança, além de a transportarem em segurança.

A doutora Nágilla de La Rocha revelou à reportagem do SBT que enfrentou uma dura decisão, ao ter que assumir a responsabilidade pela vida que ali estava e fazer o arriscado traslado para Goiânia, onde ela receberia cuidados especializados.

Felizmente, tudo correu da maneira esperada e Sofia conseguiu a alta da UTI antes mesmo do previsto pelos médicos.