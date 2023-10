Câmara Municipal de Goiânia abre processo seletivo de estágio para estudantes do ensino superior e técnico

A Câmera Municipal de Goiânia está em busca de estagiários do ensino superior e técnico de diversos cursos. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de outubro pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), organizador da seleção.

Podem participar os estudantes de cursos como Técnico em Telecomunicações, Técnico Eletroeletrônico, Administração, Arquivologia, Engenharia da Computação, Comunicação Social, entre outros.

Desse modo, o processo seletivo será dividido em três partes, sendo a primeira a inscrição, seguida pela análise curricular e, por fim, a entrevista ou avaliação de habilidades, a depender do curso.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.212,00 ao mês para a carga horária de 6 horas por dia, ou 30 horas semanais em regime presencial e turnos definidos pela Câmara Municipal.

Já estudantes do curso de jornalismo terão bolsa de R$ 808,00 e cumprirão 4 horas diárias – 20 horas semanais. Além disso, todos receberão auxílio-transporte de R$ 189,20.

Os selecionados serão divulgados no dia 09 de outubro e o estágio terá duração de 12 meses, prorrogáveis por igual período.