Influenciadora de Anápolis viraliza ao escolher tema inusitado para comemorar mesversário da filha

Galinha Pintadinha, Mickey Minnie e até Patrulha Canina são temas comuns de serem encontrados em festas de aniversário infantis.

No entanto, uma influenciadora digital de Anápolis, chamada Raysa Fragola, foi além e decidiu demonstrar o amor que sente pela cantora Joelma ao comemorar a festa de seis meses da própria filha, Maya, com a temática da “Rainha do Calypso”.

A ideia ousada e pra lá de atípica foi compartilhada em um vídeo no Instagram da própria genitora há cinco dias.

Ao som da música “Voando pro Pará”, o vídeo mostra a pequena com roupas similares as usadas por Joelma nos shows, além de uma bota de salto alto e, de quebra, uma peruca loira.

Na gravação, ainda é possível ver alguns detalhes da decoração, que também foi ambientada na cantora, que inclui bolo com o nome da banda Calypso – grupo musical que Joelma fazia parte – e até um estúdio de fotos com guitarra de papel e afins.

A ação não passou despercebida, viralizou nas redes sociais e alcançou, inclusive, a atenção da própria cantora Joelma, que comentou na publicação.

“Eu não aguentoooo! Coisa mais linda! Papai do céu abençoe!”, escreveu a artista.

Além dela, internautas também se manifestaram sobre a ação e elogiaram a ideia criativa colocada em prática pela mãe.

“Já estou imaginando a Maya já crescida vendo essas fotos. Quem tem limite é cartão de crédito”, escreveu uma.

“Sem dúvidas o melhor mêsversario, a bota foi o auge, aí veio a peruca e entregou tudoooo!”, disse outra.

Veja o vídeo: