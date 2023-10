Concurso público aberto em Goiás tem salário de até R$ 12,5 mil; veja como se inscrever

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está realizando um concurso público com inscrições abertas para diversas vagas em Goiás.

As oportunidades são para profissionais da área médica, assistencial e administrativa, abrangendo candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Para cada função, serão cobrados pré-requisitos específicos do campo de atuação selecionados.

Em Goiás, os contratados irão atuar no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG).

Os salários oferecidos chegam até a casa dos R$12,5 mil, variando de acordo com o grau de escolaridade exigido para o cargo em questão.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 159 para médicos, R$ 110 para candidatos a cargos administrativos e R$ 90 para candidatos a cargos assistenciais e administrativos de nível médio e técnico.

Para mais informações, os editais de cada cargo estão disponíveis para consulta no site da Ebserh. A lista completa de vagas abertas também pode ser acessada por meio dos documentos oficiais do concurso.