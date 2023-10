Ganhou R$ 25 milhões na loteria e nem a família acreditou no que ele comprou primeiro

Um idoso tirou a sorte grande com um bilhete de loteria, mas o que mais impressionou foi o que ele decidiu comprar após se tornar multimilionário. Não só a família, como toda a internet ficou chocada.

Waldemar “Bud”, de 77 anos, vive em Colorado (EUA) e contou ao New York Post que tem um antigo costume de apostar em jogos de azar e que leva os números muito a sério, deixando as táticas em total sigilo.

Porém, nunca imaginava que poderia receber US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,1 milhões) com apenas um ticket dourado. Por isso, quando foi notificado sobre a virada de chave, ele ficou totalmente cético. “Deve ser um erro”, disse imediatamente.

O idoso estava passeando com o Golden Retriever no parque e se deslocou até a agência para verificar a situação. De fato, ele ganhou a quantia valiosa no último mês de setembro.

Então, com o prêmio em mãos, ele comprou uma melancia e um buquê de flores para a companheira. Agora, o sortudo explicou ao New York Post que pretende arcar com algumas cirurgias para a esposa, já que ela está com a saúde comprometida.

Além disso, doará boa parte à caridade e comprará mais frutas e flores. Quanto ao restante do bem, Waldemar confessou não saber o que fazer com tanto dinheiro.