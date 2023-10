O país que fica do lado do Brasil e conta com passeios baratos e paisagens incríveis

Do lado do Brasil, há um país que encanta turistas pelas paisagens icônicas, história rica e passeios que cabem no bolso. Embora seja menor em território do que o estado do Pará, o país oferece diversas experiências.

Entre as paisagens mais amadas e que atraem turistas de todos os cantos do mundo, os picos nevados da Bolívia se destacam. A 5.395 metros de altitude, o Chacaltaya é um ponto de esqui facilmente acessível para quem está em La Paz, a capital.

Dessa forma, a maior cidade do país, assim como a sede do governo, possui um atrativo curioso conhecido como Mercado de Las Brujas. Trata-se de um conjunto de ruelas com lojas místicas, com direito a símbolos de bruxas e fetos de lhamas.

Na cidade, ainda é possível fazer um passeio pelo Valle de la Luna, uma formação geológica impressionante que dá a impressão de estar em outro planeta.

Viajantes também curtem passar pela Estrada da Morte, um passeio de bicicleta de mais de 3 mil metros de descida.

Além disso, ainda há o famoso Lago Titicaca, um dos maiores do mundo e considerado sagrado para os Incas. Na região, é possível encontrar vários vestígios e ruínas da civilização antiga.

A Isla del Sol é outro ponto turístico, visto que oferece uma paisagem composta pela água azul profundo e uma cordilheira com picos nevados o ano inteiro. No local, há pousadas para quem desejar conhecer a ilha, onde também há criações de lhamas e a Escalera Inca, uma construção histórica do povo originário.

Culinária

As refeições bolivianas são repletas de temperos e texturas, com pratos típicos como empanadas (empadinhas), humintas (espécie de pamonha) e majao (arroz com carne, banana e ovo).