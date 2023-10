Os requisitos necessários para ser eleito “rainha e princesas do pequi” em shopping de Goiânia

No próximo sábado (21), o Shopping Cerrado, em Goiânia, irá sediar o concurso para rainha e princesas do pequi, coroando as representantes da fruta tão ilustre e representativa no estado. A competição faz parte do evento “I Love Pequi”, que ocorre anualmente.

O evento terá início às 18h, com a realização do desfile, e os trajes exigidos são: vestidos, na cor amarelo ou verde, salto de 10 a 15 cm, cabelo natural e maquiagem básica, sem excessos.

O uso de acessórios fica a critério da participante. A rainha, que deve ter mais de 18 anos, será premiada com R$ 800, e as duas princesas, uma com idade entre 04 e 10 anos, e outra entre 11 e 17, receberão R$ 300 cada.

Ao todo, 30 candidatas participarão da disputa e, dentre os atributos analisados pelos jurados, estão a postura, a simpatia e a desenvoltura na passarela. As notas irão variar de 0 a 100.

Caso ocorra algum empate, a decisão ocorrerá através da resposta de uma pergunta sobre o fruto, feita pelos jurados, ou pelo presidente da mesa de jures.

As vencedoras farão o compromisso de ficarem à disposição da Comissão Organizadora para atuarem em eventos, confraternizações e qualquer outra atividade relacionada à representatividade conquistada.

Em caso de comportamento inadequado, a punição pode chegar até à perda de título, que perdura por um ano.