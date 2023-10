Sonho vira pesadelo para casal que teve filha com os olhos azuis

Um bebê de olhos azuis, geralmente, acaba chamando muita atenção das pessoas pela beleza da cor que possui, não é mesmo? Só que, com o caso que vamos apresentar a seguir, uma família acabou tendo uma surpresa bem triste.

Para a moradora na Inglaterra, Luise Bice, de 34 anos, era normal os olhos azuis grandes da filha Aretria serem elogiados de seis a sete vezes por dia por serem bonitos e chamativos.

Aos seis meses de idade, em maio de 2023, o que ninguém esperava acabou acontecendo.

Um dos olhos da recém-nascida começou a dar sinais de que estava ficando com um aspecto “leitoso” no globo ocular, fazendo com que ela sentisse dor ao ser exposta a qualquer tipo de contato com a luz.

Assim que perceberam a mudança e o excesso de secreção, Louise e o marido, Connor Bice, de 29 anos, acharam que a filha poderia ter se machucado com algum brinquedo.

Mas na verdade o que não esperavam é que seriam informados de que a garotinha tinha um caso grave de glaucoma congênito bilateral nos globos oculares azulados.

Trata-se de uma anomalia genética que causa pressão extrema e crescente no nervo óptico, gerando inchaço repentino e um certo aspecto “leitoso”.

Por conta da gravidade da pressão, a neném foi internada urgentemente e passou por uma cirurgia de quatro horas no Hospital Infantil de Birmingham para aliviar a pressão interna, segundo o portal Independent.

Alguns testes foram feitos, os resultados não foram satisfatórios e ela teve que passar por uma segunda cirurgia em agosto. A pequena havia perdido a visão de um olho em quase 100%.

A mamãe reforça para que outros pais de família fiquem atentos em possíveis sintomas e sempre com os filhos ainda bebês.

“Nunca esperei que os olhos grandes e lindos de Ari fossem uma coisa ruim. De repente, um dia, seus olhos ficaram nublados – um minuto estava bem e 15 minutos depois estava completamente mudado. Os especialistas tiveram que fazer testes horríveis nela e descobri que ela já havia perdido um pouco da visão de ambos os olhos.”, desabafa a mãe.

“Se alguém tivesse dito que era estranho, ela tinha olhos grandes em vez de fofos, poderíamos ter verificado – mas nenhum de nós sabia que era um sinal de alerta.”, finaliza.