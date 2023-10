SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Dois trabalhadores ficaram pendurados após um andaime quebrar em uma obra na zona norte do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o salvamento dos operários, no bairro do Espinheiro, às 15h de desta quarta-feira (18).

A dupla trabalhava em uma obra de um prédio residencial de seis andares quando o acidente ocorreu.

Testemunhas gravaram o momento em que o andaime fica pendurado somente por um dos lados enquanto as vítimas tentam se segurar em cordas penduradas em janelas.

Quando as equipes dos bombeiros chegaram no local, os dois homens já tinham sido retirados do andaime. O estado de saúde dos trabalhadores não foi informado.

O espaço foi isolado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e a ocorrência foi finalizada às 16h20.

Ao UOL, a Polícia Civil de Pernambuco informou que apura o caso.