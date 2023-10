3 comédias que funcionam como antídotos para quem teve um dia ruim

Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado? E você, cansado, apela para qualquer coisa que faça seu dia ser um pouco melhor? Aqui está a solução para seus dias de cão, a apenas alguns clicks de distância.

Esses 3 filmes, escondidos nos streamings, são tudo o que você precisa para que os vestígios de um dia ruim sumam e você se divirta, se tornando um antídoto contra dias terríveis.

Que Horas Eu Te Pego? – HBO Max

Essa comédia marca o retorno de Jennifer Lawrence às telonas, conhecida pela personagem Katniss na famosa franquia “Jogos Vorazes”.

Na trama, conhecemos Maddie, uma mulher que está disposta a tudo para ganhar dinheiro e não perder a casa onde mora desde a infância.

Assim, ela recebe uma proposta inusitada dos pais do jovem Percy: conquistar o tímido garoto antes que ele saia de casa e vá para a faculdade. Em troca, ela leva um carro.

A comédia “Que Horas Eu Te Pego?” vai render boas risadas com cenas memoráveis que você jamais imaginaria assistir.

Viagem das Garotas – Globoplay

O longa, que conta com um elenco de peso, como Queen Latifah, Jada Smith, Regina Hall e Tiffany Haddish, narra a história de quatro amigas de infância que se reencontram, após alguns anos, para realizar a viagem dos sonhos até New Orleans, durante um famoso festival.

As quatro mulheres, com diferentes personalidades, se deparam com revelações que mudam o rumo do passeio e as fazem entrar em (hilários) conflitos sobre o passado.

O filme Viagem das Garrotes tem cenas que vão fazer sua barriga doer de tanto rir.

Amor com Data Marcada – Netflix

Na comédia romântica, protagonizada por Emma Roberts e Luck Bracey, somos apresentados à jovem Sloan, que está cansada de ser rotulada como a solteirona da família durante as comemorações entre os parentes.

Dessa forma, ela tem uma “brilhante” ideia: arranjar um estranho para que possam simular ser um casal durante todos os feriados e comemorações do ano, assim perdendo a fama de solteirona.

O plano dá certo, mas sentimentos desconhecidos entre eles passam a surgir. Em Amor com Data Marcada, o tempo vai voar e as suas mandíbulas vão doer de tanto rir.

Pronto, o antídoto está em suas mãos. Desligue o cérebro dos problemas e vá de peito aberto para essas comédias que vão te garantir momentos hilários, e com certeza, podem transformar o seu dia.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.