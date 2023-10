Você sente que não há nada no mundo que possa salvar o relacionamento em que você se encontra?

Pois bem, não há!

A real é que a única coisa capaz de mudar uma relação está nele mesmo: o casal!

6 mudanças de comportamento que podem ajudar a salvar seu relacionamento:

1. Sair da rotina em algum dia da semana

Que tal tirar um dia do final de semana para fazer um programa a dois bem diferente e fora do comum?

A nossa dica é: guarde um dia na correria do seu dia a dia apenas para curtir o seu mozão e cultivar o amor de vocês.

2. Fazer mais elogios

Pode não parecer, mas elogios dão um gás para a autoestima de qualquer pessoa. Com a autoestima elevada, por sua vez, as pessoas conseguem lidar melhor com a vida, estando mais dispostas a um relacionamento.

Por isso, elogie sua companheira ou companheiro.

3. Separar um dia para manutenção do relacionamento

Uma das melhores coisas que um casal pode fazer para fortalecer mais ainda a relação é separar um dia da semana para manutenção do relacionamento.

Esse será um dia destinado para conversarem sobre pontos que podem ser melhorados na relação, reclamações, elogios e comentários construtivos.

Esse é o momento para o casal pontuar o que está caminhando dentro da relação.

4. Explorar a intimidade

Engana-se quem acha que depois de muito tempo de relacionamento não existem mais beijos e abraços!

As intimidades do casal têm que ter uma compatibilidade gigantesca para manter o desejo e fortalecer a relação. Por isso, sempre que der explore mais a intimidade com o seu parceiro ou parceira.

5. Fazer um do outro pessoas melhores

Antes de entrar no matrimônio, certifique-se de que seu amado te levanta para cima e te apoia em seu crescimento.

Um casamento que dá certo não é uma âncora que te afunda para baixo, pelo contrário, é uma alavanca que te faz ser uma pessoa melhor a cada dia, você é sua melhor versão.

6. Ensinar coisas novas

Por último e muito analisado por outros estudiosos, o ato de ensinar coisas novas e aprender com o companheiro pode ser gás para a relação.

Afinal, a disponibilidade de querer ensinar o outro, apresentar uma nova lição e assim por diante, pode encantar o outro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!