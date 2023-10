Você está com aquela sensação de que uma pessoa está sendo falsa com você?

Pois bem, isso pode não ser por acaso, porque esse tipo de gente está por toda parte e quando menos imaginamos, elas nos dão um bote.

Bom, mas para evitar surpresas, uma boa saída é identificar o quanto antes quem são elas!

6 passos para identificar que uma pessoa está sendo falsa com você:

1. Detecte sua incoerência

Uma das primeiras coisas a se reparar em uma pessoa falsa é sua incoerência. Ela nunca vai agir como fala.

Acontece que da boca pra fora, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas seus comportamentos nunca se assemelham a isso.

2. Repare nas mudanças de personalidade

A depender da situação, aquele que é falso vai mudar completamente de personalidade para agradar os outros à sua volta.

Nessas horas, essa pessoa não poupa cara de pau para ser quem quiser ser e manipular os outros.

3. Perceba o domínio em qualquer conversa

Outra coisa para reparar é que a pessoa falsa costuma agir com autoritarismo, dominando toda e qualquer conversa.

Essa é a forma que ela encontra para não deixar os outros levantar suspeitas contra suas maldades.

4. Note se ela está fazendo pouco contato visual

É comum uma pessoa falsa evitar olhar diretamente para o seu ouvinte que está sendo enganado.

O que acontece é que o desconforto e culpa deixam essas pessoas nervosas e inseguras para olhar nos olhos da outra pessoa.

5. Identifique sua linguagem não-verbal

Muitos estudos dizem sobre a linguagem corporal do ser humano, que nada mais é do que gestos e manias que conseguem dialogar com a situação.

É por isso que os mentirosos sabem dominar bem essa comunicação não-verbal para ter uma boa postura para aquela história inventada.

6. Observe como é o seu temperamento

Por fim, é muito comum também essas pessoas serem menos reativas e encrenqueiras, porque facilmente podem perder a credibilidade em meio a seus conhecidos.

Logo, para isso, elas evitam a todo custo falar frases extremistas e contradizer os outros ao seu redor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!