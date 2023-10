Entenda o que faz uma jovem passar até duas semanas dormindo

Uma jovem de Newcastle, na Inglaterra, chamou a atenção nas redes sociais por sofrer de uma doença que a faz dormir por duas semanas seguidas.

Bella Andreou, de 24 anos, foi diagnosticada em setembro deste ano como portadora de uma doença extremamente rara chamada de “síndrome da bela adormecida”.

Segundo especialistas da Cleveland Clinic, essa condição é clinicamente chamada de síndrome de Kleine-Levin(KLS) e causa episódios intermitentes de sono por longos períodos de tempo.

Esses acontecimentos geralmente duram de 16 a 20 horas por dia e os médicos não sabem explicar porque ocorre.

Em entrevista ao New York Post, a jovem britânica relata: “muitas vezes é chamada de síndrome da Bela Adormecida, mas na verdade não é. É tudo menos a Bela Adormecida, é mais um pesadelo.

Sou uma pessoa muito independente. Sou muito feliz e extrovertida, mas quando chega um episódio eu me torno completamente o oposto. Eu fico muito infantil. “Falo como um bebê e sou carente ”, disse a jovem que trabalha como enfermeira.

A primeira vez que sofreu crise pela doença foi em 2016, quando se embriagou pela primeira vez em uma festa. Ao chegar em casa, Bella passou 10 dias dormindo, em estado de confusão mental.

Nos meses seguintes, os períodos de sono excessivo continuaram a ocorrer e durante dias ela sofria de fadiga constante.

Após meses de estudos com médicos descartando doenças como epilepsia, câncer, algum tipo de tumor ou que esses episódios fossem efeito colateral do uso de anticoncepcionais, um neurologista conseguiu descobrir a causa e revelou que ela era portadora da estranha síndrome.

Bella conta que o diagnóstico afetou a sua vida em todos os sentidos e a fez perder eventos importantes da família, de amigos e até mesmo com sua namorada Meg Stone, 25 anos.

Elas namoraram à distância por seis meses antes de passarem a morar juntas. Com o estresse da mudança, veio mais um episódio de sono que a fez dormir por 10 dias, o primeiro de três que a companheira foi testemunha.

“Sinto falta dela quando ela está em um episódio. É uma situação estranha porque sinto falta dela e ainda assim ela está lá, mas ela simplesmente não está. Ela é como um fantasma. Realmente não sabe o que está acontecendo. Seus olhos estão abertos, mas você pode ver através deles.”, explicou Stone.

Companheiras a um tempo, a namorada de Bella tira folga para cuidar da amada e também acordá-la durante episódios da síndrome para que ela possa comer e beber.

“Assim que ela sai do episódio, ela se sente muito culpada porque diz que eu não mereço estar em um relacionamento em que ela esteja doente. Isso me incomoda porque não quero que ela se sinta assim. Garanto a ela o tempo todo que não me importo se um plano tiver que ser cancelado, porque prefiro estar com ela e ter certeza de que ela está bem . ”, finaliza a companheira.

Devido à frequência recorrente de crises de sono por conta da doença, Stone acabou criando uma conta no TikTok para mostrar um pouco da rotina do casal e mostrar ao mundo como é a síndrome de Kleine-Levin.

Confira o vídeo: