Especialista de Anápolis revela como problemas de coluna podem causar dores de cabeça

É fácil encontrar pessoas que, por alguma razão, estão sempre reclamando de alguma dorzinha de cabeça. E o que muitos pensam é que as causas estão exclusivamente na cabeça.

A grande questão é que, apesar de as dores se concentrarem nesse ponto principal do corpo, elas podem estar diretamente ligados à problemas que estão afetando a saúde da coluna cervical.

Por isso, ao sinal de qualquer dor, é necessário buscar ajuda de um profissional de confiança e realizar consulta e exames que apontem as causas da enfermidade, de forma que o melhor tratamento possível seja iniciado.

E para explicar essa questão, entrevistamos o Dr. Marcos Daniel Xavier que é médico neurocirurgião e cirurgião de coluna, formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Atualmente, o profissional atende em Anápolis, na Polisaúde da Vila Jaiara, no CRA do Jundiaí, no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e no Ânima Centro Hospitalar.

Problemas na coluna cervical podem dar dor de cabeça?

Dr Marcos Daniel – Podem sim. Parte das dores de cabeça que sentimos, são geradas fora do nosso crânio, chamadas de extracranianas. O nosso crânio é preso a nossa coluna cervical por diversos músculos. A postura da nossa cabeça é mantida por esses músculos, que fixam o crânio tanto pela frente como na nossa nuca.

Mas como exatamente a dor pode ocorrer?

Dr Marcos Daniel – Qualquer alteração nestes músculos ou compressões de nervos na coluna cervical, podem causar dor. As alterações mais comuns dos músculos são causadas por posturas erradas ou movimentos repetitivos, que geram estresses na musculatura tão graves que podem levar a atrofia. Compressões nervosas por hérnias de disco ou pelas artroses, também podem causar dores importante, principalmente na região da nuca.

Quais os possíveis tratamentos para estes quadros?

Dr Marcos Daniel – Existem diversas formas de tratarmos estes quadros dolorosos e cada paciente deve ser individualizado. Medicamentos analgésicos podem ser prescritos pelo médico, associado a tratamento com fisioterapia. Em caso que não haja melhora, podemos fazer infiltração de ponto dolorosos, tanto na coluna como no próprio crânio, que aliviam imediatamente a dor.