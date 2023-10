Kajuru vira tábua de salvação para Roberto Naves conseguir ser ouvido no Governo Federal

O reposicionamento politico de Jorge Kajuru, como representante de Goiás no Senado, parece que está começando a dar frutos em Anápolis. Isolado no estado por apoiar o Governo Lula, do qual é um dos líderes no Congresso Nacional, ele tem ajudado Roberto Naves (Republicanos) a resolver problemas no Governo Federal.

O prefeito de Anápolis, que sonha em alçar voos mais altos, deixou de ter trânsito em Brasília desde que Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB) deixaram a Presidência da República.

Antes de recorrer a Kajuru, levou chá de cadeira nos ministérios que visitou e sentiu na pele o que é ser ignorado. Para não ter de comer na mão dos parlamentares do PT, se uniu ao comunicador.

“[Falar] com diretor e presidente dos Correios não adianta nada. Esse assunto tem que ser tratado diretamente com o Lula. Eu liguei para ele e fiquei meia hora no telefone. Falei sobre a questão de Anápolis e o presidente pediu para acalmar o Roberto, falar com o presidente da estatal e esquecer essa questão partidária”, contou o senador durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Anápolis, na manhã de quinta-feira (19), para anunciar que a cidade não perderá a Delegacia da Receita Federal.

Rodeado de bolsonaristas constrangidos, entre eles o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD), Kajuru foi ainda mais paparicado pelos vereadores ao reproduzir um áudio do superministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que recebeu no WhastApp.

“Senador Kajuru, é uma honra tê-lo recebido em almoço aqui no Ministério da Fazenda. Eu estou ligando para agradecer a sua presença e afiançar o nosso desejo de manter a Receita Federal de Anápolis, assim como aconteceu com os Correios que eu sei que o senhor teve uma grande participação para manter em Anápolis”, disse o petista no áudio.

Roberto era esperado para estar na coletiva, mas não apareceu. Segundo o vice-prefeito, ele preferiu comparecer à uma palestra. Antes, já havia xingado o presidente Lula em conversas com Kajuru ao telefone.

As grosserias foram relatadas pelo próprio senador, que minimizou a irritação do chefe do Executivo Municipal.

Se vai conseguir amansar o prefeito, só o tempo dirá. Até lá, o pessebista vai ressignificando a atuação parlamentar, que até hoje não estava muito clara para os goianos, que esperavam um pitbull no Senado, mas só vê um Kajuru sereno e conciliador.

Governo Federal divulga número de famílias que recebem o Bolsa Família em Goiás

Por falar em Governo Federal, dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apontam que Goiás possui pouco mais de 517 mil famílias que recebem o Bolsa Família.

Goiânia é a cidade com maior número de contemplados: 75 mil. Em seguida aparecem Águas Lindas de Goiás (25 mil), Luziânia (24 mil), Aparecida de Goiânia (19 mil) e Rio Verde (13 mil).

O valor médio pago aos beneficiários é de R$ 691,45. Todos os 246 municípios de Goiás possuem famílias que recebem o Bolsa Família.

“Panelão do Gugu” para comemorar os 112 anos de Caldas Novas

Cotado para disputar a Prefeitura de Itumbiara em 2024, o deputado estadual Gugu Nader (Agir) vai promover um “panelão” na vizinha Caldas Novas no próximo sábado (21).

O “o maior arroz carreteiro do Brasil” será oferecido à população do município às 12h, no no Parque das Brisas, em frente à UEG.

3º torneio do e-Sports de Goiânia também terá concurso de cosplay

Entre os dias 21 e 29 de outubro, o shopping Estação Goiânia recebe a 3ª etapa da Copa Goiânia de eSports. Haverá disputas de Free Fire, eFootball (antigo Pro Evolution Soccer) e concurso de cosplay.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Copa Goiânia de e-Sports.

Projeto de lei da Câmara de Goiânia quer barrar homens enquadrados na Lei Maria da Penha

Joãozinho Guimarães (SD) apresentou Projeto de Lei na Câmara de Goiânia para barrar a nomeação de homens enquadrados na Lei Maria da Penha em cargos da Administração Municipal.

Se aprovado, serão vedados apenas os que possuem condenação em trânsito julgado. Ou seja, quem não podem mais recorrer da sentença.

Lucas Kitão é o entrevistado do “6 perguntas para” no domingo (22)

Vereador em Goiânia, Lucas Kitão (PSD) é o entrevistado desta semana do “6 perguntas para”, quadro de entrevista da Rápidas publicado sempre aos domingos de manhã.

Kitão falará sobre o trabalho legislativo na Câmara, a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o futuro dele na política.

Nota 10

Para Anaise Laureane, goiana que conquistou o 4º lugar na categoria militar do Iron Man disputado nos Estados Unidos.

Ela completou as provas de natação, bicicleta e corrida em 11h28min.

Nota Zero

Para Equatorial, pela falta de sensibilidade e de auto percepção da companhia. Ela está aumentando o valor da tarifa de energia elétrica justamente no período mais problemático para a empresa, que admitiu que as falhas na distribuição serão rotineiras nas próximas semanas.