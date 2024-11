Partido de Dominguinhos oficializa pedido de cassação do vereador Reamilton

Medida é vista pelos colegas da Câmara como retaliação, por parlamentar não apoiar reeleição do pedetista

Pedro Hara - 29 de novembro de 2024

Dominguinhos e Reamilton do Autismo. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Partido do presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula, o PDT, oficializou na Justiça o pedido de cassação da chapa do Podemos, que elegeu o vereador Reamilton do Autismo.

A informação foi confirmada pelo novo presidente municipal do partido, Gil Bezerra, durante entrevista na última quinta-feira (28). A ação solicita a concessão de tutela de urgência para impedir a diplomação de Reamilton até o julgamento do pedido.

A medida é vista pelos colegas da Câmara como retaliação, em razão de o parlamentar não declarar apoio à reeleição de Dominguinhos à Presidência da Casa.

O Podemos é acusado de fraudar a cota de gênero ao lançar a candidatura de Soraya Mafra, que obteve apenas 10 votos no pleito deste ano.