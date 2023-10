Ministério Público instaura inquérito para investigar uso de carro oficial por parte de vereador de Anápolis

O Ministério Público de Goiás (MPGO) emitiu, nesta quarta-feira (18), a instauração de inquérito civil para investigar uma polêmica envolvendo o vereador Delcimar Fortunato (Avante), de Anápolis.

A ação, que tramita na 11ª Promotoria de Justiça, pretende analisar possíveis atos de improbidade administrativa, por conta do suposto uso do carro oficial para fins particulares.

O Portal 6 é, inclusive, citado no documento, por conta da cobertura jornalística do caso que divulgou o vídeo do momento que teria caracterizado a irregularidade.

À época, em um domingo do dia 11 de junho, o vereador foi flagrado discutindo com populares em um bar no bairro São Jorge. Tudo isso enquanto em posse do veículo oficial da Câmara Municipal.

Além do mais, uma outra regra teria sido quebrada, uma vez que Delcimar estacionou o automóvel em cima da calçada – prática proibida e que configura infração grave de trânsito, passível de multa de R$ 195 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“As condutas podem, em tese, caracterizar atos de improbidade administrativa que atentam contra o erário, sujeitando-se os infratores às sanções previstas no artigo 12, da Lei n. 8.429/92”, lembrou o promotor

Diante de todo esse cenário, foi instaurado um inquérito, que voltará a investigar o caso mais a fundo, podendo resultar em novos desdobramentos.