Onda de calor chega com alerta de perigo para mais de 45 municípios de Goiás; veja a lista

Goianos devem se preparar pois, nos próximos dias, o estado deverá ter uma onda de calor acima do habitual. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), inclusive, emitiu um alerta relativo à alta, que deve afetar 46 cidades.

A expectativa é que as temperaturas devem estar 5° C acima da média esperada para essa época do ano, de modo a gerar risco à saúde da população.

Em outra pesquisa, o Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) revelou que, nas regiões Central, Sul e Leste, as máximas devem alcançar a casa dos 38° C.

Ainda mais extremada, a região Norte deve chegar aos 40° C, sendo seguida pela região Oeste, que poderá alcançar a impressionante marca de 41° C.

Outro apontamento foi a situação das chuvas, que deverão ocorrer na grande Goiânia, em Niquelândia, Uruaçu e Estrela do Norte. A precipitação ainda deve virr acompanhada de rajadas de vento.

Confira abaixo a lista das cidades atingidas pela onda de calor no estado:

Aporé

Aragarças

Araguapaz

Arenópolis

Aruanã

Baliza

Bom Jardim de Goiás

Bonópolis

Britânia

Caiapônia

Campos Verdes

Chapadão do Céu

Crixás

Diorama

Doverlândia

Fazenda Nova

Iporá

Itajá

Itapirapuã

Itarumã

Ivolândia

Jataí

Jussara

Mara Rosa

Matrinchã

Mineiros

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Mozarlândia

Mundo NOvo

Mutunópolis

Nova Crixás

Novo Planalto

Palestina de Goiás

Perolândia

Piranhas

Porangatu

Portelândia

Rio Verde

Santa Fé de Goiás

Santa Rita do Araguaia

Santa Terezinha de Goiás

São Miguel do Araguaia

Serranópolis

Uirapuru