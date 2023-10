Confeiteira impressiona ao revelar quanto cobrou por bolo de 4 quilos

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma confeiteira explicando o quanto cobrou em um bolo de 04 quilos e os internautas ficaram surpreendidos com o valor e com a reação da cliente.

O caso foi publicado pelo perfil @fofocou. Nas cenas, é possível ver a mulher confeitando o doce e explicando que a solicitante estava ciente que custaria R$ 700.

No entanto, na hora de retirar o pedido, a cliente desistiu do bolo, acreditando que o valor estava muito alto para a quantidade entregue. A profissional tentou explicar que o peso e tamanho eram proporcionais ao requerido anteriormente.

Porém, as duas não entraram em consenso. A solicitante alegou que, por R$ 700, imaginou que a encomenda fosse bem maior. Os internautas ficaram divididos.

“Se você concordou com o valor e com o peso, não tem o que discutir”, disse um. “Mas esse bolo só com glacê, simples assim, por R$ 700? Gente, isso é loucura! Muito caro!”, rebateu outro.

