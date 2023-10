Namorado decide investigar celular da parceira e final acaba diferente do esperado

Um vídeo tem dado o que falar na internet e, nas cenas, é possível ver um diálogo para lá de inusitado entre dois desconhecidos desconfiados dos próprios parceiros. Os internautas ficaram tão envolvidos com a história que estão aguardando um desfecho romântico.

Identificado como Luiz, o jovem mandou mensagem através do celular de Júlia, a namorada dele, para o contato chamado ‘Matheus’. No entanto, quem respondeu no chat foi a Flávia, namorada deste.

Acontece que o primeiro rapaz estava desconfiado da parceira, por isso esperou ela dormir para vasculhar o telefone dela. Foi quando decidiu contatar aleatoriamente o Matheus, acreditando ser alguém suspeito (de estar se envolvendo com a garota).

No mesmo momento, Flávia também estava em busca de pistas sobre uma possível infidelidade do companheiro e abriu o celular dele, enquanto o jovem dormia. Foi então que conversou com Luiz, acreditando ser a Júlia.

Os dois se apresentaram depois da confusão e explicaram que ambos estavam desconfiando dos parceiros e acreditando que Júlia e Matheus teriam um caso romântico.

“O Matheus tá bem estranho. Sexta passada cancelou nosso encontro”, disse Flávia. “Meu Deus do céu, a Júlia cancelou aqui na sexta também”, respondeu Luiz.

No final, os dois trocaram os números de telefone para conversarem nos próprios aparelhos celulares e organizarem uma forma de descobrir a verdade.

Acontece que os internautas adoraram o diálogo entre a dupla detetive e agora estão aguardando pelo encontro deles, para que – no final – acabem ficando juntos, caso estejam mesmo sendo traídos.

“No final, eles descobrem a traição e acabam ficando juntos”, disse uma internautas. Assista o vídeo!