Prorrogadas inscrições para concurso público com mais de R$ 4,5 mil em Goiás; veja as vagas

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) prorrogou o período de inscrições para o concurso público com 58 vagas cujos salários podem chegar a até R$ 4.556,92, com mais R$ 658,00 de auxílio-alimentação.

De acordo com o edital, os interessados em se candidatar para alguma das diversas áreas do exame devem efetuar o registro até o dia 26 de outubro de 2023, por meio do site do Instituto Acess. A confirmação será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição, nos valores de R$ 90 a R$ 120.

As oportunidades são para assistente em administração (19), técnico de laboratório – eletrônica (01), técnico de laboratório – eletrotécnica (01), técnico de tecnologia da informação (03), técnico em contabilidade (03), administrador (03), analista de tecnologia da informação – redes (01), analista de tecnologia da informação – sistemas (01), arquivista (01), auditor (01) e bibliotecário-documentalista (01).

Há ainda vagas para contador (03), engenheiro de segurança do trabalho (01), engenheiro civil (01), engenheiro de produção (01), fisioterapeuta (01), médico – medicina do trabalho (01); médico – clínica médica (02), produtor cultural (01), psicólogo – clínica e da saúde (01), psicólogo – organizacional (01), químico (01) e técnico em assuntos educacionais (06).

Para participar, os interessados devem possuir níveis médio, técnico ou superior, além de terem 18 anos e no máximo 70, contando a partir da data da posse.

A classificação será feita através de uma prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 26 de novembro, sendo composta por 55 questões, nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática, legislação aplicada ao serviço público federal e conhecimentos específicos a cada cargo.

Para mais informações, consulte o edital.