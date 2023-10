Sexo quente chama atenção em condomínio de Anápolis: “bate, vai”; veja o vídeo

O momento íntimo de um casal do Residencial do Servidor, em Anápolis, virou motivo de discussão no condomínio.

Isso porque alguns moradores do edifício ficaram incomodados com o barulho gerado pelo ato sexual.

Foram gemidos altos e intensos, registrados em um vídeo que circula pelas redes sociais.

“Bate, vai” é uma das frases que se é possível ouvir na gravação, que tem dividido opiniões.

Enquanto alguns internautas apontam tratar-se de uma falta de respeito, outros defendem o casal.

“Deixem eles serem felizes. Quem fala mal é porque está com inveja”, afirmou um internauta.

Também tiveram aqueles que se preocuparam com a saúde dos envolvidos.

“Sexo quente num calor desse é perigoso passar mal. Que tenham pelo menos ligado o ventilador”.

Veja o vídeo!