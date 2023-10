Embora utilizemos todos os dias e em todos os momentos, há algumas coisas que quem tem WhatsApp deve fazer frequentemente ou, pelo menos, uma vez no mês.

Isso porque devido a troca diária de mensagens, fotos e vídeos, o seu aplicativo pode acabar acumulando muitas informação que você, às vezes, pode nem precisar mais, formando aquela famoso cache.

No entanto, você sabia que isso pode ser bastante prejudicial? Leia até o final e entenda o porquê de quem tem Whatsapp deve fazer pelo menos uma vez no mês.

É isso que quem tem WhatsApp deve fazer pelo menos uma vez no mês

Apesar de usarmos o WhatsApp para, basicamente, manter a maior parte da comunicação interna, ainda sim esquecemos de manter alguns hábitos, como o de apagar conteúdos que já não são mais utilizados da plataforma.

Isso porque manter o acúmulo de dados no celular pode deixar o aplicativo lento e, dessa maneira, ocupar um espaço valioso no seu aparelho e, de quebra, ainda proporcionar alguns momentos de trava no celular.

Sendo assim, é necessário ao menos 1 vez por mês limpar o cache do WhatsApp para que, dessa forma, você consiga liberar o espaço de armazenamento.

Por isso, excluir o cache é capaz de facilitar e melhorar o desempenho e a navegação do seu dispositivo. Para isso, é necessário abrir o WhatsApp, ir até as configurações, tocar na opção que aparece armazenamento e dado e, posteriormente, selecionar a opção “Limpar cache”.

Dessa maneira, você conseguirá manter o seu aparelho livre de futuros problemas como bugs e, de quebra, garantirá que um espaço extra no seu armazenamento seja mantido.

Vale ressaltar que esse método deve ser realizado pelo usuário de forma mensal para garantir o bom desempenho do aparelho.

