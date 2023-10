Inelegível, Bolsonaro elogia Caiado e diz que pode apoiá-lo para presidente em 2026

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (27), em Goiânia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou o governador Ronaldo Caiado (UB).

Bolsonaro também deu a entender que poderia apoiar Caiado em 2026, pois existe entre eles “um alinhamento em 90% das pautas”.

Vale destacar que o ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – tema que foi abordado por ele durante a coletiva.

“Eu fiz a crítica sim às urnas eletrônicas, não vou negar. Agora me tornar inelegível por causa disso? Parece que eles estão tomando medidas preventivas para que a esquerda tenha facilidade em permanecer no governo”, disse Bolsonaro.

Caiado não esconde de aliados e do União Brasil a vontade de disputar as eleições presidenciais em 2026. Outro nome que ganha cada vez mais força dentro do partido é o do deputado federal Luciano Bivar, de Pernambuco.

De quebra, Bolsonaro abriu as portas do PL para Caiado caso ele decida mudar de sigla. No entanto, o ex-presidente destacou que essa decisão é tomada por diversos correligionários.