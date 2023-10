Motorista de aplicativo assusta passageira de Anápolis: “sou viciado em sexo”

Um motorista de aplicativo será investigado pela Polícia Civil (PC) em Anápolis, após fazer declarações assustadoras e assediar sexualmente uma passageira.

Conforme o relato da vítima, que pediu para não ser identificada, o caso aconteceu por volta das 15h40 desta sexta-feira (27), na Vila Jaiara.

Ela estava saindo do trabalho junto a uma amiga, e decidiram esperar pelo condutor ao lado de um motel da região.

Assim, a dupla entrou no veículo e tudo ocorreu normalmente até o momento em que a outra mulher desceu do veículo.

Isso porque, ao se ver a sós com a passageira, o motorista começou a fazer declarações de teor sexual, contando uma história que teve com a esposa no motel onde tinha iniciado a viagem, deixando a vítima constrangida.

Mas isso não foi tudo. Em determinado momento, o condutor disse: “Eu sou viciado em sexo e você também tem cara de ser”. Na sequência, ele ainda teria chamado a passageira para uma “rapidinha” no estabelecimento.

Assustada, a mulher negou o pedido. Mas mesmo com a negativa, o motorista ainda continuou com as investidas até chegar na casa dela.

Assim que desceu do veículo, a passageira procurou pelo nome do condutor nas redes sociais e conseguiu localizar o perfil dele e abriu um boletim de ocorrência contra ele, na Central de Flagrantes de Anápolis, por assédio sexual.

Caberá agora ao 4º DP de Anápolis dar continuidade às investigações do caso.