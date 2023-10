Preso suspeito de ameaçar e estuprar as sobrinhas em Anápolis

Um homem, de 47 anos, foi preso suspeito de estuprar duas crianças, sobrinhas da companheira, na tarde desta sexta-feira (27), em Anápolis. De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas relataram sofrer abuso há cerca de três anos.

Ao Portal 6, a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), afirmou que a família das crianças procurou a PC no dia 18 de outubro, quando descobriram que o homem estava perseguindo e ameaçando as menores de idade, de 11 e 13 anos, com o objetivo de forçá-las a terem relações sexuais com ele.

A delegada apontou que o homem foi visto correndo atrás da irmã mais nova, aterrorizada, o que levou uma parente a questionar a situação. “Ela tinha muito medo, estava apavorada […], o que até a levou a contar o que havia acontecido para a família”, destacou. Com isso, a mais velha, de 13 anos, também comunicou aos mais velhos.

Questionadas, as vítimas relataram que começaram a sofrer abusos sexuais aos 08 e 10 anos. Desde então, vêm sendo assediadas pelo homem, que oferecia presentes e dinheiro para atraí-las.

Ao negarem os avanços, o suspeito assumiu uma postura mais violenta e ameaçou que mataria os familiares se as meninas não colaborassem.

Além disso, a irmã mais nova afirmou que ele tentou se passar como pai dela, na tentativa de retirá-la da escola durante as aulas e até tentou forçá-la a entrar no carro, segundo Aline. Na ocasião, ele portava um facão.

Durante um reunião familiar, ele teria, também, forçado a porta do banheiro em que ela estava, mas foi impedido por um parente. Outra familiar ainda apontou que presenciou o homem entrando de cueca no quarto das meninas e passando a mão pelos corpos delas.

Porém, quando confrontado pela família, ele negou todas as acusações e chegou a ameaçá-los. Diante do caso, foi confirmado os abusos por meio de exame de corpo de delito e o homem foi preso, sujeito a 15 anos de reclusão por estupro de vulnerável.