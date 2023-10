Casamento é encerrado após ex do noivo invadir o local e fazer o que ninguém estava esperando

Uma cena um tanto quanto inusitada e chocante que aconteceu durante um casamento deixou parentes e convidados espantados com o ato nojento de uma mulher que não foi convidada.

Uma ex do noivo foi até o local da cerimônia carregando um balde e resolveu jogar fezes misturadas com azeite em cima do novo casal em plena celebração.

Tanto a noiva que não tinha nada a ver com a história e o noivo que estava presente foram alvejados quando saíam da igreja, em Oruro, na Bolívia.

Os pombinhos estavam em travessia por um corredor feito por convidados em um espaço aberto. A onda de fezes atingiu em cheio o rosto da noiva, seu vestido e os braços. Já o noivo foi alvejado no terno por uma menor quantidade.

O momento de ataque da ex respingou até nos convidados presentes. O descontrole da infiltrada misturado com a crise de fúria foi registrado pela TV Telemundo, em transmissão no Youtube.

Em postagem feita em suas redes sociais, a noiva disse que espera que agora a ex do seu marido deixe o casal finalmente viver em paz, uma vez que agora ela conseguiu consumar sua “vingança”.

Nos comentários do vídeo no Youtube, alguns internautas ficaram indignados com a atitude da ex. “Mulher tóxica de outro nível”, comentou a apresentadora do telejornal Lourdes Stephen, enojada.

Um usuário comentou: “que maneira vergonhosa de se rebaixar, você tem que entender que quando ele não te ama mais, não há o que fazer”.

“️Bem, ele se saiu muito bem ao deixar aquela mulher perturbada, de quem se livrou. E assim ela também mostrou a si mesma o que realmente é uma mulher doente.”, comentou outra seguidora

Confira o vídeo completo: