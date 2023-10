SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu neste sábado, 27, o ator Matthew Perry, famoso por interpretar Chandler no seriado “Friends”, diz o portal TMZ. A causa foi afogamento, segundo fontes da polícia americana ouvidas pelo site.

O corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Perry tinha 54 anos.

Não havia drogas no recinto, afirmaram as fontes do portal. Também foi dito que não teria havido crime.

“Friends”, onde ele atuou como um dos protagonistas, foi seu maior sucesso. Seu currículo tem ainda os filmes “Meu Vizinho Mafioso” e “E Agora, Meu Amor?”. Perry foi um astro das comédias.

Em livro lançado no início deste ano, o ator narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química durante as gravações de “Friends”.

Para gravar a sétima temporada do seriado, por exemplo, o ator tomava 55 comprimidos de vicodin, um analgésico à base de opioides em que era viciado.

Perry saiu de uma clínica de reabilitação, acompanhado por um funcionário, só para gravar a cena do casamento do seu personagem com a Monica de Courtney Cox. Depois, voltou à clínica.

O episódio teria enfurecido a atriz Jennifer Aniston, intérprete de Rachel, outra dos seis protagonistas. “Estou muito irritada com você”, ela disse para o ator, que respondeu “querida, se você soubesse pelo que eu passei, não ficaria irritada”.

Nascido em Williamstown, no estado de Massachusetts, Perry tinha pai ator filho e mãe jornalista. Após a separação dos dois, Perry se mudou com a mãe para o Canadá na juventude.