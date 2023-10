Bombeiros seguem em busca de homem de 34 anos desaparecido em rio

O Corpo de Bombeiros segue atuando na busca de um homem, de 34 anos, que está desaparecido nas águas do Rio Verdinho, em Serranópolis, no Sul do estado.

Conforme a corporação, a vítima estava com outras duas pessoas em uma embarcação na noite de sábado (28), quando resolveu entrar na água.

Ele estava usando roupas pesadas como coturno, calça e camisa.

Desde então, ele não foi mais visto pelos companheiros do barco e os bombeiros de Jataí foram acionados para começarem a busca.