Casamento acontece de outra maneira após prima da noiva tentar fazer revelação do passado

Uma noiva precisou fazer uma mudança radical no casamento para que a prima não cometesse uma loucura e estragasse todo o evento por ciúmes. O caso viralizou e a família ficou dividida no caso.

Sem se identificar, a protagonista do dia especial explicou no fórum virtual, Reddit, que estava se sentindo muito aliviada por ter conseguido se casar sem nenhum constrangimento. No entanto, estava insegura de ter agido errado, já que várias pessoas estavam julgando a atitude tomada.

Acontece que a prima informou à noiva que já tinha saído uma vez com o parceiro dela, antes do casal se conhecer. Eles se relacionaram por apenas uma noite e o rapaz preferiu encerrar o vínculo, já que não tinha planos de namorar com a moça.

Depois disso, ele conheceu a atual parceira, se apaixonou e todo o romance incomodou muito a prima ‘abandonada’. “Eles se conheceram em uma festa e ficaram naquela noite, mas ele não estava interessado em mais nada, então disse a ela que isso não iria acontecer de novo”, escreveu a mulher.

A prima pediu para que a mulher terminasse a relação e não se casasse com ele, pois isso era ‘nojento e antiético’ da parte dela, segundo a familiar. A noiva se recusou e disse que, se dependesse dela, nem convidaria a parente para a cerimônia.

Porém, a mãe da noiva interviu e pediu para que tudo corresse bem, pois um ‘desconvite’ para o casamento seria horrível. As duas consentiram, mas a prima e ‘ex-ficante’ do noivo informou que iria utilizar um vestido vermelho, como pirraça.

“Um vestido vermelho significa que ela dormiu com o noivo. No começo pensei que ela estava brincando, mas não”, explicou a autora do relato no fórum virtual.

Reviravolta

Para não sair mal falada e nem ter um escândalo na cerimônia, a mulher teve a ideia de pedir para as madrinhas mudarem a cor do vestido para tons de vermelho. Assim, 17 mulheres iriam compartilhar a mesma cor e não daria para identificar a maldade da prima em destruir o evento.

“Minha prima ficou chocada e furiosa porque pensou que seria a única a usar vermelho. Ela ficou de mau humor durante toda a cerimônia e saiu mais cedo.”, disse.

“Eu não concordo que ela tenha ficado magoada. Estou feliz que ninguém tenha arruinado meu casamento e sou grata pelas minhas meninas que estiveram à altura da ocasião”, acrescentou.