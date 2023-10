Mãe revela o que provocou morte de bebê de 23 dias: “dor que não desejo para ninguém”

Neste sábado (28), completou-se 08 dias que uma mãe perdeu tragicamente um bebê de apenas 23 dias, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal.

Ao Portal 6, ela, que solicitou anonimato, revelou que os dias estão complicados e que deseja ficar bem, apesar de tanto sofrimento.

“Hoje fazem 08 dias que meu anjo se foi, está bem difícil. É uma dor que não desejo a ninguém”, desabafou.

Segundo a mãe, no dia 21 de outubro, o pequeno foi encontrado já sem os sinais vitais, horas após ter sido amamentado.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para registrar o caso e o óbito do recém-nascido foi posteriormente confirmado.

Laudos periciais, de acordo com a mãe, revelaram que o garotinho teve uma broncoaspiração durante o sono, o que resultou na morte.

Em tempo

A saga da mulher se iniciou logo após ela perceber que o bebê estava com dificuldades em ganhar peso após o nascimento.

Isso porque ele teria a língua presa e, com 07 dias, precisou fazer um procedimento de frenectomia, feito justamente para ‘soltar’ a língua, mas ainda assim não ajudou a recuperar o peso perdido

“Levei ao posto e já estava desesperada porque meu filho continuava a perder peso. A enfermeira falou para introduzir uma fórmula e, graças a Deus, ele começou a ganhar peso novamente”, revelou.

“A enfermeira foi maravilhosa, uma profissional exemplar. Sem ela, meu filho não teria ganhado peso. No dia que ele faleceu, havia dado uma mamadeira e às 02h ele mamou no peito. Coloquei para dormir e acordei com ele já sem vida”, completou.

Inicialmente, a suspeita era de que a fórmula poderia ter feito mal ao bebê. No entanto, ficou constatado que o leite nada teve a ver com o falecimento.